Escola do Boliqueime terá aulas de robótica no próximo ano lectivo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou hoje, 13 de Dezembro, a introdução da robótica na Escola do Boliqueime, no Funchal, no próximo ano lectivo.

O governante, que marcou presença na festa de Natal daquele estabelecimento de ensino, defendeu a opção, já introduzida em diversas escolas da Região, no decurso do mandato, dada a necessidade e importância de hoje se fomentar na mente das crianças e jovens, a criatividade, a flexibilidade e a abertura ao mundo, assim como à inovação.

Este compromisso, um esforço do executivo, em parceria com a Junta de Freguesia de Santo António e Conselho Directivo do estabelecimento de ensino, visa, como explicou o governante, a iniciação da população em idade escolar nas ciências aplicadas.

A festa de Natal da Escola do Boliqueime decorreu no auditório da Casa de Saúde São João de Deus.