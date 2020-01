Escola da Levada recebeu ‘Presidências Abertas’ da Câmara do Funchal

As ‘Presidências Abertas’ da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal que nos Une’, passaram esta tarde pela Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva, mais conhecida por Escola da Levada, de modo a estabelecer contactos com a respectiva comunidade docente, para inteirar-se da realidade deste estabelecimento de ensino que lecciona turmas do 2.º e 3.º ciclos até ao secundário, acolhendo cerca de 1.380 alunos.

O Presidente Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo respectivo Executivo e pelo Presidente do Conselho Executivo, Armando Barreiro, enalteceu “a importância da comunidade escolar na intervenção cívica e na construção da cidade do Funchal”. Armando Barreiro mostrou-se bastante sensibilizado pela visita, reforçando que a escola “está sempre disponível e aberta para trabalhar em parceria com o Município do Funchal, em prol de um objectivo comum, que são os alunos”.

A Câmara Municipal do Funchal tem auxiliado a Escola da Levada em diversas linhas, não só no apoio financeiro de âmbito desportivo e cultural, mas também em questões de trânsito nas imediações do estabelecimento.

Miguel Silva Gouveia elogiou ainda a colaboração de sucesso em termos ambientais, deixando o desafio à escola para fazer compostagem num futuro próximo.