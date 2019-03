Escola Bartolomeu Perestrelo debateu alimentação segura e saudável

A Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Bartolomeu Perestrelo aceitou o repto da Direcção Regional da Agricultura e organizou, nos dias 20 e 21 de Março, um Workshop sobre Alimentação Segura e Saudável, Agricultura Biológica e Hortas Escolares, através de sessões teóricas e práticas, dirigidas a professores e alunos. Os oradores, engenheiros da área agroambiental, Nicolás Lubary e Eduardo Barreto, vindos de Tenerife, Canárias, transmitiram conhecimentos sobre como cultivar ecologicamente e partilharam, com o público escolar, as iniciativas e experiências de escolas de Canárias, relativamente às hortas escolares e a dinâmica envolvida na sua implementação e manutenção.

A sessão prática, foi realizada na horta da escola, onde foram explicados os passos a seguir para fazer compostagem e onde alunos e professores tiveram oportunidade de se envolverem activamente.

Salienta-se que este evento alertou para a sustentabilidade do planeta, em termos da agricultura, já que a criação de hortas escolares, na qual se faz compostagem, permite aos alunos uma aprendizagem em termos de reduzir, reutilizar e reciclar.

Esta iniciativa insere-se no Projecto PERVEMAC II, um projecto de cooperação na investigação sobre o impacto de pesticidas, micotoxinas e metais pesados presentes nos produtos vegetais na saúde dos consumidores da região da Macaronésia, que é cofinanciado por recursos FEDER, no âmbito do Programa de Cooperação Territorial no âmbito do Programa de Cooperação Territorial MAC 2014-2020.