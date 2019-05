Escola Ângelo Augusto da Silva recebe grupo estrangeiro no âmbito do projecto europeu ‘I’m here too’

O Funchal recebe até sexta-feira, 31 de Maio, a mobilidade relativa ao projecto europeu ‘I´m here too’, que traz à Região um grupo composto por 13 professores e 12 alunos da Turquia (país coordenador do projecto), Polónia, Lituânia, Itália e Grécia, que serão recebidos pela Escola Básica e Secundária Ângelo Augusta da Silva, parceira do projecto.

A ideia é criar ambientes de aprendizagem agradáveis para os alunos com Necessidades Educativas Especiais, através de aulas onde os alunos participam voluntariamente e se sintam bem com a música, o desporto e a arte, para facilitar e efectivar a inclusão destes alunos nas escolas.

O grupo será recebido esta quinta-feira, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Durante a semana haverá uma atividade de formação direccionada para os alunos e uma reunião de projecto para alguns dos professores participantes. Durante estes dias, o grupo irá também descobrir algumas das belezas da Madeira.

No âmbito dos projectos Erasmus+, a Escola Ângelo Augusto da Silva participou, de 13 a 17 de Maio, em Lasi, na Roménia, numa mobilidade envolvendo 3 professoras e 6 alunas, no âmbito do projecto ‘Creating outdoor learning locations’.

Em Atenas, na Grécia, dois professores e seis alunos participaram, de 12 a 18 de Maio, no projecto ‘ABC OF WONDERS - KNOWING OUR HERITAGE’”, para valorizar e dar a conhecer o património cultural, gastronómico, natural e histórico de cada um dos países participantes, proporcionado aos alunos envolvidos experiências e vivências inesquecíveis.