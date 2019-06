Enogastronómica da Madeira em concurso internacional

A Confraria Enogastronómica da Madeira participa hoje no I Concurso Internacional da Federação Internacional de Confrarias Báquicas que decorre até domingo em Helsínquia, na Finlândia e que tem como desafio aos confrades identificar em provas cegas as diferentes castas dos vinhos participantes e eleger o vinho vencedor. A confraria estará representada com os vinhos Palmeira & Voltas (branco) de 2017 e com o Xavelha (tinto) de 2013.

Os vinhos levados à competição, a primeira da Federação Internacional em que a Enogastronómica da Madeira está representada, são provenientes de vinhas cultivadas nas encostas da Ribeira dos Socorridos, em Câmara de Lobos, pelas mãos do produtor madeirense Octávio Ferraz.

A Confraria declara como objectivos a afirmação da Madeira como um destino enogastronómico “de excelência” e o estudo de uma futura candidatura para realização de eventos da Federação na Região.