Empresa My Klaquete entrega quatro cadeiras de banho ao Hospital dos Marmeleiros

O Hospital dos Marmeleiros recebeu hoje quatro cadeiras de banho cedidas pela My Klaquete, empresa que organizou, em 2018, o concurso de beleza Miss Portugal Madeira, tendo angariado 1.200 euros para uma causa social.

As 16 concorrentes tinham um número de telefone associado e cada chamada funcionava como um voto, revertendo, em simultâneo, parte do valor acrescentado para a compra deste equipamento agora entregue. No total foram angariados 1.200 euros, convertidos em quatro cadeiras de banho.

Lúcia Sousa, responsável pela My Klaquete na Madeira, salientou o cariz solidário do evento de beleza, mostrando que este tipo de iniciativas pode ter um papel importante de ajuda ao próximo, sobretudo para as pessoas mais dependentes e frágeis.

A parceria estabelecida entre a My Kcaquete e o SESARAM deriva da vontade de ajudar. “Se hoje formos visitar estes serviços, se calhar, 80% das pessoas precisam de auxiliares”, referiu a responsável, mostrando-se feliz por “contribuir para a melhoria da prestação de cuidados” e por mostrar que um concurso de beleza pode transformar-se numa “mais-valia para uma melhor qualidade de vida”.