Empresa de Electricidade da Madeira lamenta falhas de energia eléctrica no Porto Santo

A ilha do Porto Santo ficou privada esta quarta-feira, de energia eléctrica durante algumas horas devido aos trabalhos em curso da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) na modernização na Central Térmica da ilha do Porto Santo, visando a adaptação para a sua integração no sistema eléctrico inteligente (Smart Fossil Free Island).

A EEM esclarece hoje, através de comunicado, que se trata de um “projecto de elevado nível de complexidade”, por ser uma “instalação crítica, enquanto central única em exploração que assegura o abastecimento da ilha”.

Dada a intervenção necessária, a cargo do empreiteiro Siemens, a EEM “lamenta o incómodo causado aos seus clientes” na tarde desta quarta-feira, 27 de Novembro, onde se verificou perturbações no normal fornecimento de energia a partir das 18h10, ficando a reposição totalmente concluída e normalizada às 21h58.