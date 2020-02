Só foram colocados 11% dos candidatos a emprego: a baixa qualificação da maioria dos inscritos e desajustamento entre a oferta e a procura são os principais motivos à colocação, pelo Instituto de Emprego da Madeira, de apenas 1.744 dos 15.750 candidatos no mercado de trabalho, em 2019. É este o assunto que faz manchete na edição impressa desta quarta-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto da capa ilustra o dia infernal que se viveu ontem na Calheta: “Sufoco na Ponta do Pargo” - As chamas consumiram palheiros e estiveram perto de casas. População desesperada pergunta pelo helicóptero. Bombeiros deverão permanecer no terreno até amanhã.

Ao lado surgem três outras chamadas de capa:

“Médicos endurecem posição” - Directores de serviços hospitalares ponderam demissão e criticam presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

“PSD força ida de Miguel Gouveia a comissão” - Caso Frente Mar Funchal leva social-democratas a chamarem também o administrador único da empresa à Assembleia Municipal.

“Aos 35 anos com os olhos na sexta Bola de Ouro” - Devoção e glória marcam percurso de Ronaldo, que hoje está de parabéns.

Tudo isto e muito mais para ler e descobrir na edição impressa desta quarta-feira, nas bancas e em formato e-paper.

Pode ainda acompanhar-nos em www.dnoticias.pt ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada. Acompanhe ainda a emissão da TSF-Madeira, sintonizando 100 FM.

Tenha uma excelente quarta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.