Em 1996, D. Teodoro Faria era contra os padres na política

“Um cristão consciente não vota neles”, afirmava o bispo do Funchal, D. Teodoro Faria, quando questionado sobre a participação de padres na política. Estamos em 1996, há 23 anos, e os padres Edgar Silva e Mário Tavares eram os exemplos referidos, numa altura em que havia um debate nacional sobre o tema.

Na recta final para as eleições legislativas regionais, a CNE vinha à Madeira, dizia que estava tudo bem, mas lamentava afirmações de Jardim. A campanha do líder do PSD continuava a ser a mesma, iniciada em 1988: “ajudei, ajudem-me”.

Nos Açores, eram as primeiras eleições regionais em que o PSD se apresentava sem Mota Amaral. As previsões era de um resultado aproximado, com possibilidade de perder a maioria absoluta. No final, seria uma derrota ‘laranja’ e a primeira vitória de Carlos César, com o PS.