O SESARAM informa, através de um comunicado de imprensa, que os elevadores retomam à normalidade no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“No Hospital Dr. Nélio Mendonça existem 7 elevadores com funcionalidades diferentes. Na presente data todos estão operacionais com excepção do nº6, elevador destinado ao uso de doentes em maca e/ou cadeiras de roda. No dia de ontem para além do elevador nº6, estiveram inoperacionais o elevador nº 1, (destinado ao uso do bloco operatório), e o elevador nº 4 (destinado às visitas e profissionais). Esta coincidência de inoperacionlidade de três elevadores, causou durante algumas horas alguns constrangimentos internos já ultrapassados”, explica.

Diz ainda que “o uso intensivo dos elevadores (diariamente circulam milhares de pessoas nesta Instituição) obriga a intervenções técnicas mais frequentes, para solucionar os problemas causados pelo elevado número de utilizações ou pelo seu uso indevido, nomeadamente o excesso de pessoas por viagem”.

Refere no mesmo comunicado que “importa sublinhar que embora existam contratos de assistência que asseguram a manutenção dos elevadores, estes contratos não contemplam a substituição de peças no imediato” e que “dada a longevidade dos elevadores, na RAM não existem fornecedores disponíveis para contemplar a substituição de peças imediatas nos contratos estabelecidos, pelo que a troca de peças fica condicionada ao transporte das mesmas para a RAM”.

“O retomar da funcionalidade do elevador nº 6 está dependente da chegada de uma peça inexistente na Região, o que deverá acontecer brevemente”, acrescenta.

Refere também que “perante as anomalias técnicas identificadas, os serviços do SESARAM empenharam-se na apresentação de alternativas de deslocação, por forma a garantir a segurança e bem estar dos utentes, profissionais e visitantes”.

“Alertamos os visitantes que devem usar correctamente os elevadores e como tal devem privilegiar o uso dos elevadores n.º 4 e n.º 5 localizados no piso zero do Hospital. Por forma a minimizar quaisquer constrangimentos, aos profissionais, familiares e visitantes, recomendamos, sempre que possível, a utilização das escadas, por forma a libertar os elevadores para as situações necessárias e imprescindíveis, nomeadamente para a deslocação das pessoas com mobilidade reduzida”, realça, referindo que agradece a compreensão dos profissionais, utentes e visitantes e relembra que neste hospital existe um esforço diário e permanente com o primordial objectivo de dar o melhor tratamento possível aos doentes e de alcançar uma elevada promoção e protecção da saúde das pessoas, com eficiência e humanidade no quadro dos recursos disponíveis e das capacidades instaladas.