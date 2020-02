EEM esclarece que não lançou lamas na Ribeira da Calheta

A EEM – Empresa de Electricidade da Madeira esclarece, através de um comunicado de imprensa, que não foram lançadas lamas para a linha de água da Ribeira da Calheta, tendo o procedimento de descarga de águas limpas, proveniente de testes na nova Central da Calheta III, sido monitorizado durante toda a operação.

“No âmbito do Projecto de Ampliação do Aproveitamento Hidroelétrico da Calheta, a EEM tem vindo, desde o dia 11 do corrente mês, a proceder a ensaios de comissionamento na nova central, os quais ficam concluídos hoje”, refere.

Salienta que a água turbinada na central da Calheta III “tem origem na Barragem do Pico da Urze, no Paul da Serra, encontrando-se absolutamente limpa”.

“O caudal máximo de água turbinado foi de 2,5 m3/s, muito inferior à capacidade da Ribeira da Calheta, dos quais cerca de metade estão já a ser transferidos para a Levada do Lombo do Salão, para abastecimento público e regadio, desde o dia 162, acrescenta.

“Acontece que estando a Ribeira da Calheta praticamente seca, a água limpa, depois de turbinada na nova Central, embora com um caudal reduzido, terá provocado o arrastamento do solo solto à superfície, fenómeno idêntico ao que ocorre com as primeiras chuvas em todas as ribeiras da costa sul da Madeira2, sustenta.

Refere ainda que “qualquer possível impacto resultante desta operação, será sempre localizado e temporário para aquele ecossistema marinho, onde não existem espécies nem habitats com relevante valor de conservação e será sempre igual ao que ocorre quando chove”.