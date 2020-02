Eduardo Jesus enaltece trabalho e paixão do Prof. Donald Silva pela Madeira

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve reunido esta manhã, no Funchal, com O professor emérito da Universidade de New Hampshire, Donald Silva, descendente de madeirenses, naturais do Campanário, que dedicou parte da sua vida a estudar a Madeira e o turismo da Madeira.

O proeminente professor universitário tem inúmeras publicações e um trabalho notável, que recolhe e sistematiza toda a informação acerca do que foi publicado em relação à Madeira.

Juntamente com a esposa, visita assiduamente a Madeira, onde passa cerca de três meses por ano, desde 1970. Este ano, completa 50 anos desta presença regular na ilha.

Eduardo Jesus sublinha que o encontro “foi extremamente simpático e agradável para verificar a paixão que o Professor Donald tem pela Madeira, e o entusiasmo que conserva, ainda nos dias de hoje, sobre todos os temas que dizem respeito à Madeira”.

Mais referiu que falar com o professor “é ter a oportunidade de sentir que há uma ligação muito forte, de interesse, mas, acima de tudo, sentimental, à Madeira, que é a origem da sua família”.

O governante acentuou igualmente que a reunião “foi uma forma de agradecer o trabalho que tem feito pela Madeira e a preferência que tem dado à região durante este meio século”.

Recentemente, no dia 22 de Janeiro, Donald Silva proferiu no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, a conferência intitulada ‘History of Tourists and Tourism in Madeira’, naquela que foi a 25.ª conferência que o orador apresentou entre nós.

Donald Silva tem publicados seis livros, três dos quais de temática madeirense, onde se destaca o intitulado “The Magnolia Lectures”, que reuniu algumas das conferências proferidas no Funchal a convite da antiga Biblioteca de Culturas Estrangeiras.