Eduardo Jesus conta com Cláudia Raia para a promoção da Madeira no Brasil

O secretário regional de Turismo e Cultura recebeu, esta manhã, Cláudia Raia, uma das mais conhecidas e conceituadas actrizes brasileiras, que está de visita à Madeira.

Eduardo Jesus referiu que foi uma oportunidade, através da Associação de Promoção da Madeira, de “permitir um conjunto de experiências que façam boas memórias da Madeira”.

Deste contacto com a actriz, que estava acompanhada pelo marido e também actor Jarbas Homem de Melo, o governante referiu ter sido “já notório a grande surpresa que se regista no facto da percepção que tinha da Madeira não ser aquilo que encontrou”. Complementou que Cláudia Raia “está deliciada com o bem receber, com a organização de tudo, com a limpeza da nossa Região, com a exuberância da paisagem, da montanha e do mar, e está, naturalmente, rendida à Madeira”.

O secretário regional revelou ainda que deste encontro se abriram outras perspectivas. Eduardo Jesus referiu que o Brasil constitui um mercado de aposta para a Madeira. Assim, adiantou que estas perspectivas serão trabalhadas pela Associação de Promoção da Madeira “visando, através da Cláudia Raia, chegar ao público brasileiro em força e com uma mensagem que os cative também a vir visitar e a testemunhar o que é a Região Autónoma da Madeira e este destino, que é melhor destino insular do mundo”.