EB1/PE da Lombada volta a receber docentes da Lituânia

Três docentes oriundas da Lituânia visitam, entre os dias 15 e 21 de Outubro, a EB1/PE da Lombada Ponta do Sol, no âmbito de um projecto Erasmus Ação Chave 1 - Job Shadowing, intitulado ‘Estratégias educacionais na educação STEAM como uma prioridade’.

O objectivo do programa é a aprendizagem STEM, STEAM, STREAM em contexto de sala de aula na idade pré-escolar e ensino básico. A visita de mobilidade do ‘jobshadowing’ é realizada em inglês, pelo que os participantes têm a oportunidade de ouvir, falar e compreender em inglês.

Ao longo desta semana, os docentes reuniram-se com a docente Rosa Luísa Gaspar, substituta legal do director do estabelecimento de ensino e também responsável “mentora” pelas actividades desenvolvidas como os parceiros em questão.

Tiveram a oportunidade de visitar escola e integrar-se da sua dinâmica, assistindo pontualmente a algumas actividades diferenciadas, sendo que a Arte e as abordagens STEAM em contexto sala de aula na turma do primeiro ano foram as que mereceram maior enfoque pela sua diversidade nas áreas pretendidas pelo programa.

Houve ainda lugar para a planificação conjunta, partilha de materiais, troca de ideias sobre metodologias inovadoras, utilização das TIC e tecnologias móveis, nomeadamente a realidade aumentada, virtual e robótica em contexto de sala de aula. Para tal, a sala de ambiente inovador da escola, Lombada [email protected] Lab, serviu para a abordagem de novos conceitos e experiências, onde se tentou criar percursos educativos em função dos diferentes estilos de aprendizagem.

A acção pretendeu dar enfoque ao programa educativo português atentando na nova proposta da flexibilidade curricular que está a ser implementada na escola, não descurando o papel das comunidades de aprendizagem profissional.

O encontro ajudará ainda a promover a ilha como destino turístico, através de visitas guiadas, que pretendem dar a conhecer a cultura madeirense.

Na próxima segunda-feira, dia 21 de Outubro, o grupo de professores será recebido, pelas 16h30, pelo secretário regional de educação, Jorge Carvalho.