“É uma medida eleitoralista, mas é positiva”, diz BE sobre descida do IRC

Para o Bloco de Esquerda (BE) a descida de 21% para 20% na taxa geral do IRC, notícia que o DIÁRIO revela na edição impressa desta quarta-feira, é positiva, mas peca por ser tardia.

Paulino Ascenção mostra-se agradado com a medida anunciada: “É uma medida transparente, é bom para as empresas. Devia era ter vindo mais cedo, o PAEF [Programa de Assistência Económica e Financeira] já acabou em 2015”. Mas o deputado bloquista defende que devia ser acompanhada por outras alterações, como a redução dos preços da electricidade e dos combustíveis, tanto para as empresas, como para a população em geral: “Em alternativa aos pagamentos de incentivos, seria mais transparente”. Assim como de “benesses para as creches e para os passes sociais”.

Paulino Ascenção reitera: “É positiva, mas devia ter vindo mais cedo. É uma medida eleitoralista”.

Sobre o sentido de voto do BE para o Orçamento Regional, Paulino Ascenção não adianta nenhuma posição.