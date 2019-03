Começou por “saudar” a iniciativa ao enaltecer que “as actividades de formação focadas na valorização dos professores são sempre importantes”. Jorge Carvalho falava na abertura do VI Encontro de Educação, elogiando “a pertinência da temática em debate”, por entender que “reforça essa importância, conferindo-lhe grande actualidade. A flexibilidade curricular está na ordem do dia e as reflexões que sobre a mesma possam ser produzidas têm, na verdade, valor acrescentado”, concretizou.

Aproveitou o palco diante da vasta plateia para lembrar que “a RAM integrou, desde a primeira hora, o projecto de autonomia e flexibilização curricular, ciente do potencial do mesmo enquanto estratégia global de promoção do sucesso escolar”, justificou.

Acrescentou que “é sempre a promoção do sucesso escolar que deve estar em causa, desde as políticas relativas às carreiras dos professores à gestão da rede, passando por tantos outros factores que dão corpo às políticas públicas de educação”.

Porque “a valorização dos alunos, através da aquisição e consolidação de competências, é o fim último do sistema educativo, a sua razão fundamental de existência”, o secretário de Educação sublinhou que “a experiência lançada a nível nacional e que contou com a nossa adesão, já tinha, na Região antecedentes de diversa natureza”, fazendo questão de apontar dois aspectos relacionados com a organização do sistema educativo na Região.

“A promoção sistemática, coerente e organizada de projectos e clubes escolares, cujas finalidades preconizavam a aquisição de competências múltiplas, não especificamente nesta ou naquela área disciplinar, mas sempre com uma perspectiva transversal, fundada em conhecimentos de diversas áreas. Esses projectos e clubes tiveram sempre o melhor enquadramento, através designadamente do crédito horário concedido às escolas com tal finalidade”, começou por dizer. Apontou depois “a promoção sistemática, coerente e organizada de oferta extracurricular nas áreas do Desporto Escolar e da Educação Artística, ambas com carácter complementar às aprendizagens desenvolvidas nas correspondentes áreas curriculares (Educação Física, Educação Musical), cuja implementação na RAM acontece há mais de três décadas”, vincou.

Na intervenção que abriu o VI Encontro de Educação promovido pelo Município de Santa Cruz, este ano tendo como lema ‘A Flexibilidade Curricular: Projectos e Estratégias’, o governante enumerou também meia dúzia de aspectos relevantes do seu mandato no actual Governo Regional.

Primeiro, o “apoio em recursos humanos docentes aos projectos das ‘Turmas +’, propostos pelas escolas do Caniço e do Estreito de Câmara de Lobos, cuja matriz contempla precisamente a adequação das abordagens curriculares em função”. Lembrou depois que “este apoio foi articulado com a possibilidade, também ao alcance das demais escolas, de recrutamento directo de até 15% do quadro docente, de modo a ser possível dotar os projectos das referidas ‘Turmas+’ (ou outros) com professores cujo perfil seja tido por mais apropriado para os desempenhos que tais projectos requerem. Sabemos que as colocações determinadas em sede de concurso universal nem sempre proporcionam às escolas soluções desta natureza e estamos muito satisfeitos de ter sido possível reunir os consensos que permitiram avançar com esta medida”, afirmou.

Outro aspecto foi o “reordenamento da rede escolar, permitindo a criação de grupos de aprendizagem significativos para os mesmos níveis de ensino, dimensionando numericamente as classes e turmas de modo a que a multiplicidade de actividades e interações grupais se tornem viáveis e, principalmente, relevantes do ponto de vista da socialização”.

A “redução do número de alunos por turma”, a “instalação de ambientes inovadores de aprendizagem, tanto pela crescente adopção de suporte material para a integração das NTI nas escolas, como pela integração faseada de equipamentos diversos, susceptíveis de constituir alternativa à tradicional organização do espaço de aula, que perdura excessivamente no modelo do ‘autocarro’”, foram outros dois aspectos sublinhados, concluindo este balanço ao destacar também a “instalação de um espaço modelar, designado por ‘sala do futuro’, cuja finalidade, além do uso pelos alunos e professores da escola, servirá de base à formação de professores, visando a crescente adaptação dos mesmos às potencialidades educativas criadas nesse novo contexto e, igualmente, a identificação das possibilidades de adaptação, caso a caso, visando a criação de espaços diferenciados dos actuais, na literatura designados por ‘ambientes inovadores de aprendizagem’”, concretizou.

Jorge Carvalho assumiu plena convicção que estas são as respostas adequadas aos tempos que vivemos.

Em jeito de conclusão, o secretário de Educação considerou que a Região dispõe “de um parque escolar que oferece as condições essenciais para que a todos seja assegurada uma experiência educativa e formativa de excelência. Esta excelência, dependendo destas e doutras condições materiais, assenta na elevada competência de um corpo docente altamente especializado e que vem demonstrando uma capacidade invulgar para se actualizar e manter na linha da frente, o que se traduz na melhoria generalizada dos indicadores relativos à Educação e Formação na RAM”, disse

Fez ainda uma referência final para focar as medidas sociais adoptadas pelo Governo Regional, “cujo efeito directo nos apoios às famílias são indiscutíveis: foi assim com a redução das mensalidades nas creches, seguindo-se ao que já acontecera com as mensalidades nos jardins de infância; tem sido assim sistematicamente com os apoios da acção social escolar, que tem as coberturas mais amplas do país; segue-se a baixa considerável dos custos dos transportes, medida transversal a todos os segmentos populacionais que também atinge positivamente os estudantes”, referiu.

Terminou a intervenção dizendo que as realidades que os indicadores e circunstâncias traduzem, “nos animam e fazem crer que a Região será capaz de preparar as novas gerações para enfrentarem os desafios diversos que se perfilam com grande incerteza no horizonte, facultando-lhes, como de resto está previsto no perfil de saída do aluno no final da escolaridade obrigatória, múltiplas literacias”.