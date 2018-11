“Governar pelas pessoas não é suficiente! É preciso governar para as pessoas, devolvendo-lhes o esforço que elas suportam. Todos nós cumprimos a nossa parte, pagando tudo aquilo que a Câmara exige: senhor presidente devolva-nos, pelo menos, uma cidade limpa e organizada, como outrora foi”. Foi esta a exigência deputada municipal, Raquel Silva, enfatizada esta quinta-feira pelo PSD durante a discussão do Orçamento Municipal para 2019 em Assembleia Municipal.

Raquel Silva disse que “este é um orçamento que beneficia mais os cofres da Câmara Municipal do Funchal (CMF) do que os munícipes” e estranha, por isso, que “apesar da CMF registar altos níveis de receitas provenientes de impostos e taxas” e de “encerrar as contas do ano com dinheiro disponível em caixa” o Município não aplique essas receitas “na reabilitação urbana, na remoção do amianto das habitações sociais, nas zonas altas, na extinção da derrama ou na devolução de mais IRS às famílias”.

Na questão da devolução do IRS aos funchalenses, medida de efeito imediato na vida das pessoas, Raquel Silva assegura que “se a Câmara não o faz é porque não quer”.

Raquel Silva não deixou de apontar as contradições que este Orçamento revela. “Logo na introdução, explicou a autarca, o presidente da CMF garante que a toda a vereação está motivada para executar este Orçamento. Mas, sabe-se, que não é bem assim. Este Orçamento reflecte, sim, as convicções de alguém que já abandonou o projecto Funchal”, rematou.