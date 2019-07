“É criminosa a rapinagem que está a ser feita nos nossos leitos das ribeiras”, diz o PTP

Raquel Coelho, do PTP, diz que “é criminoso a rapinagem que está a ser feita nos nossos leitos das ribeiras”. Em causa está extracção selvagem nos Socorridos que faz hoje a manchete do DIÁRIO.

“Um grave atentado ambiental que só acontece graças à permissividade do Governo Regional e do Ministério Público. O que se está a suceder na Ribeira dos Socorridos, infelizmente, não é uma situação inédita, acontece um pouco por toda a ilha”, refere, dando o exemplo da Ribeira do Faial, da Ponta de Sol, de São Vicente.

“São máquinas pesadas e camiões das empresas de construção civil a retirar diariamente toneladas de calhaus e areias, que são essenciais para evitar desastres como o 20 de fevereiro . Assim como, alimentar toda a frente-mar e assim defender a linha de costa dos avanços crescentes do mar. Ter uma praia bem alimentada de inertes é fundamental. Com a agravante que isto tudo é feito, sem que as empresas paguem qualquer contrapartida à Região”, acrescentou ainda.