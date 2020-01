Dolores Aveiro acompanha rastreios visuais da MultiOpticas na Escola da Ladeira

A MultiOpticas realiza a sua primeira acção de responsabilidade social deste ano 2020, na próxima semana, dia 22, na Escola da Ladeira, Funchal.

O encontro marca também o início da parceria com Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo que é a nova embaixadora da MultiOpticas.

Neste encontro agendado para as 14h30, serão realizados rastreios visuais a todos os alunos da escola. Para além de Dolores Aveiro, a acção contará com a presença da directora de Marketing da MultiOpticas, Sandra Silva e do Diretor Regional da Educação, Marco Gomes.