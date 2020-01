Doente aguarda há 10 anos por cirurgia vascular na Madeira

Bom dia! Um doente aguarda há 10 anos por um cirurgia vascular no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. A manchete desta terça-feira do DIÁRIO explica que o utente está em lista de espera desde 2009, com a vida condicionada devido à doença. A aguardar por este tipo de intervenção existem outros 2.310 pacientes.

Ainda no campo da Saúde, destaque para o tema que abalou o panorama regional e nacional devido à morte de uma criança nas Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, e que está envolta em mistério. O SESARAM garante ter actuado em conformidade perante o quadro de infecção respiratória e está excluída a tese de meningite na menina que faleceu 24 horas depois de ter tido alta hospitalar.

Eis os restantes temas em destaque na versão impressa do DIÀRIO:

“Esta equipa vai dar alegria aos adeptos”

José Gomes quer o Marítimo a jogar de forma mais consistente para chegar às competições europeias;

SATA vai ligar Boston à Madeira

Companhia açoriana tem programado dois voos semanais, com escala intermédia em Ponta Delgada;

Funcionários do PSD-M fotocopiaram boletins de voto

De um lado há quem entenda que o acto é passível de ser investigado por suspeitas de falsificação de boletins, do outro fala-se em prática habitual;

