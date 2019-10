Docente da Universidade da Madeira homenageado em congresso na cidade do Porto

Ivo Álvares Furtado, professor catedrático de Medicina da Faculdade de Ciências da Vida, da Universidade da Madeira, será homenageado amanhã, 18 de Outubro, pelo seu contributo à Sociedade, tanto a nível Nacional, como internacional.

A homenagem está prevista para as 12 horas, na sessão de abertura do Congresso do Centenário da mais antiga Sociedade Científica de Especialidades Médicas em Portugal: A Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (SPEMD), que terá lugar nos dias 18 e 19 de Outubro, na cidade do Porto.

A sessão encerrará com uma conferência ministrada pelo Professor Doutor António de Vasconcelos Tavares, antigo Presidente da SPEMD, que falará em nome dos homenageados.

Percurso académico

Ivo Álvares Furtado, de 67 anos, é natural de Goa, médico licenciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa (1975), tendo uma longa carreira partilhada pelas actividades hospitalares no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa - Norte (1976 – 2019) e o Ensino de Anatomia no Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde desempenha actualmente funções como professor convidado.

Obteve o Grau de Especialista em Estomatologia com distinção em 1985 e o Grau de Chefe de Serviço de Estomatologia em 1992, tendo fundado em 1986 a Consulta de Estomatologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, onde até recentemente (2019), desempenhou funções de Coordenação da Unidade de Estomatologia Pediátrica.

Foi assistente do Instituto Superior de Ciências Biomédicas de Lisboa (actual Faculdade de Ciências Médicas), entre 1976 e 1978 e pertenceu ao grupo de docentes fundadores do actual Instituto Universitário Egas Moniz (Almada).

Doutorou-se em Medicina, na Especialidade de Anatomia com Distinção e Louvor em 2008 e prestou com êxito as provas de Agregação na mesma Especialidade (Anatomia), em 2015, também na Faculdade de Medicina de Lisboa.

Teve, durante o seu percurso, uma vida Associativa intensa, que mantém, tendo feito parte dos Corpos Diretivos da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária (1983 – 1992, com o desempenho das Funções de Vogal, Secretário; Vice-Presidente e Diretor da Revista Portuguesa de Estomatologia, Cirurgia Maxilo-Facial e Medicina Dentária); Colégio da Especialidade de Estomatologia (2001 – 2007 , com o desempenho da função de Coordenador da Secção Regional do Sul do Colégio de Estomatologia e Representante dos Estomatologistas Portugueses na União Europeia dos Médicos Especialistas - UEMS) e actualmente (2007 - ) na Sociedade Anatómica Portuguesa (SAP/AAP), onde após desempenho das funções de Secretário, Vice-Presidente e Director da Revista Archives of Anatomy, é o actual Presidente para o biénio de 2018/2020.