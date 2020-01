Diocese reúne clero para reflexão de 21 a 24 de Janeiro

‘Hoje devo ficar em tua casa’ é o tema geral da Semana de Actualização do Clero deste ano, que decorre de 21 a 24 de Janeiro, no Seminário Diocesano do Funchal.

Paralelamente irá decorrer, de 21 a 23 de Janeiro, na Igreja do Colégio, a Semana de Actualização dos Consagrados e Leigos, que contará com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Esta jornada contará ainda com os testemunhos do secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos juntamente com o Movimento Apostólico de Schonenstatt, no dia 22, e de Rubina Leal e Luísa Paolinelli, no dia 23.

Conheça os programas das respectivas jornadas:

Programa da Jornada de Actualização do Clero