Diminuiu o valor da avaliação bancária da habitação na Madeira

Em Janeiro de 2019, o valor médio de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) diminuiu 1,2% face ao mês anterior, mas aumentou 4% em termos homólogos.

Na prática, o primeiro mês do ano corrente saldou-se num valor médio de avaliação bancária de habitação na RAM nos 1.323 euros/m2, menos do que os 1.341 euros/m2 de Dezembro passado e mais do que os 1.279 euros/m2 de Janeiro de 2018.

Segundo nota da Direcção Regional de Estatística, nos apartamentos, o valor médio de avaliação bancária na RAM foi de 1.339 euros/m2, variando -1,2% comparativamente a Dezembro de 2018 e +4,0% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1.303 euros/m2, inferior em 1,6% ao valor observado em Dezembro 2018 e 2,8% acima do valor do período homólogo.

Como habitual, é no Funchal que o valor médio de avaliação bancária mais inflaciona. Em Janeiro de 2019, situou-se nos 1.501 euros/m2, atingindo os 1.547 euros/m2 nos apartamentos e os 1.435 euros/m2 nas moradias, ainda assim representou variações mensais de -1,0%, -2,1% e +0,6% e variações homólogas de +1,9%, +2,5% e +0,9%, respectivamente.

Por fim, comparação com a média nacional, o valor médio de avaliação bancária registou um aumento de 0,5% face a Dezembro 2018, fixando-se em 1.226 euros/m2. A variação homóloga foi de +6,3%. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1.598 euros/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1.512 euros/m2), surgindo, na 3.ª posição, a RAM (1.323 euros/m2), um ranking também habitual por esta ordem.