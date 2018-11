Dia mais frio

A chuva a cair será mais leve nesta quarta-feira acredita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que prevê para o arquipélago um dia com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, sendo mais frequentes nas vertentes Norte. O vento vai soprar de Noroeste fraco a moderado, não ultrapassando os 30 km/h. Está prevista ainda uma pequena descida de temperatura.

No Funchal, o dia ficará marcado também por períodos de céu muito nublado, pela possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento fraco. Nesta zona está prevista também uma pequena descida da temperatura, que se vai fixar nos 21ºC de máxima e 15ºC de mínima, a mesma em Câmara de Lobos e na Ponta do Sol. Santa Cruz e Machico ficam-se igualmente pelos 15ºC de mínima, não vão além dos 19ºC de máxima; Caniçal desce aos 18ºC na melhor parte do dia, assim como o Porto Moniz, que nas horas mais frias do dia de hoje registará 16ºC, prevê o IPMA. O Porto Santo vai chegar aos 19ºC mas vai descer aos 14ºC. Ponta do Pargo estará entre os 13ºC e os 18ºC, Santana entre os 13ºC e os 17ºC. São Vicente apresenta a maior amplitude, com temperaturas entre os 12ºC e os 19ºC.

No mar, a temperatura mantém-se nos 20/21ºC, num dia de ondas de Noroeste com 2 a 3 metros a Norte e de Sudoeste com 1 a 2 metros a Sul.

Hoje sete barras marítimas de Portugal continental estão fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN). De acordo com a Marinha, estão fechadas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Ericeira e S. Martinho do Porto.

As barras marítimas de Viana do Castelo e Aveiro estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 12 e a 15 metros, respectivamente.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado na região Norte e aguaceiros, em especial nas regiões do litoral Norte e Centro onde podem ser acompanhados de trovoada e com queda de granizo. Está também prevista queda de neve acima de 1200/1400 metros na região Centro e acima de 1000/1200 metros na região Norte.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de sudoeste, por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso e nas terras altas, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida de temperatura.

As temperaturas mínimas no continente vão variar hoje entre os 3 graus Celsius (na Guarda) e os 11 (em Faro) e as máximas entre os 7 graus (na Guarda) e os 17 (em Faro e Santarém).