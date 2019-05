O Arquipélago da Madeira apresenta, nesta terça-feira, 21 de Maio, muita nebulosidade e vento fraco a moderado ((inferior a 25 km/h) a predominar de nordeste.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendem-se a toda a ilha. Apesar das nuvens, não é esperada chuva, pelo que o dia será cinzento com algumas abertas.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC