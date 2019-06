Dia de chuva e céu cinzento

A chuva mantém-se nas previsões para hoje divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Deverá cair na forma de aguaceiros fracos nas vertentes Norte, terras altas e ilha do Porto Santo, em especial até meio da tarde. De resto será ainda um dia na Madeira com períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando temporariamente forte (até 40 km/h) nas terras altas até meio da manhã.

Para o Funchal o IPMA anuncia períodos de céu muito nublado e vento fraco. A máxima será de 22ºC, de 21ºC no Porto Santo, com as mínimas a descerem aos 17ºC e 16ºC, respectivamente.

Hoje a Ponta do Sol será a localidade mais quente, com 24ºC de máxima. Câmara de Lobos fica-se pelos 22ºC, Ponta do Pargo e Porto Moniz pelos 20ºC. Com 20ºC estão também Caniçal, Santa Cruz e Santana. Machico e São Vicente chegam aos 21ºC.

No mar, conte com ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros a partir da tarde na costa Norte; e com ondas de Sueste com 1 metro na costa Sul. A temperatura da água está nos 20/21ºC.