Dia com poucas nuvens

Mantém-se o alerta amarelo para o tempo quente a partir das 10 horas de amanhã e até às 18 horas de quinta-feira para a costa Sul da ilha da Madeira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Para hoje a previsão para o Arquipélago é de céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte até meio da manhã e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, rodando para Norte, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até início da manhã.

No Funchal o dia estará com poucas nuvens e com vento fraco. A temperatura máxima é de 23ºC, 22ºC no Porto Santo.

Mais quente estarão hoje Câmara de Lobos e Santa Cruz, com os valores a subirem aos 24ºC. Na Ponta do Sol a máxima será de 23ºC, o mesmo em São Vicente e na Ponta do Pargo, não muito longe dos 21ºC de Santana, que é uma das localidades mais frescas na Madeira. Com 21ºC de máxima estará nesta quarta-feira também o Porto Moniz. Mas é o Caniçal que bate a máxima mais baixa, fica-se pelos 20ºC. Machico terá 22ºC.

O Porto Santo mantém o risco máximo de incêndio. Com risco elevado estão os concelhos de Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico e algumas zonas dos concelhos do Funchal e de Santana. Atenção também ao risco de exposição à radiação ultravioleta, hoje muito elevado, com 10 na Madeira e 9 no Porto Santo. O valor 11 é o risco extremo.

Quanto ao estado do mar, a temperatura subiu ligeiramente, está hoje nos 20/21ºC, com ondas de Nordeste com 1,5 a 2 metros na costa Norte e com ondas de Sueste com 1 metro na costa Sul.