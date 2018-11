Dezenas de passageiros divergidos viajam para a Madeira no Lobo Marinho

Com a operação aérea entretanto normalizada no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo com o decorrer da tarde, das nove aeronaves que hoje divergiram para Porto Santo, na última hora já só restava na placa daquele aeroporto o Boeing 737 800 da Transavia Os 74 passageiros que viajavam com destino ao Funchal nesta companhia aérea holandesa, chegam ainda hoje à capital madeirense, mas a bordo do navio Lobo Marinho, que a esta hora inicia a viagem de regresso ao Funchal.

O DIARIO sabe que outros passageiros de outras companhias aéreas que divergiram para ilha Dourada, também optaram sair naquela ilha, tendo permanecido gare, e deverão agora embarcar no ATR 72 da Binter.

A companhia aerea espanhola fez as suas viagens matinais inter-ilhas, foi de resto o primeiro avião que hoje aterrou em Santa Cruz, e vai realizar as viagens neste final de tarde, fazendo o pleno do programa para hoje, dia marcado pelos muitos constrangimentos atmosféricos no Aeroporto da Madeira, desta feita por causa das nuvens baixas e aguaceiros que reduziram a visibilidade no zona de aproximação à pista.