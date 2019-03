Desemprego na RAM passou de 15.8% para 8.8% em quatro anos

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais esteve presente, esta manhã, no Colóquio: ‘Tributação dos Rendimentos Provenientes do Trabalho’, dinamizado pela Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.

Este colóquio teve por objectivo reflectir sobre a redução das desigualdades na sociedade portuguesa através da redistribuição da carga fiscal, bem como facilitar a promoção e o desenvolvimento socioeconómico sustentável, em particular pela criação de condições favoráveis ao reforço da competitividade, ao crescimento económico e ao emprego, à melhoria dos rendimentos das famílias e à consolidação de empresas viáveis.

Na ocasião, Rita Andrade destacou “o empenho do Governo Regional na aposta continuada com a sua política em matéria fiscal, visando alavancar oportunidades para as empresas e trazer maiores rendimentos às famílias”, motivo pelo qual se realizou este colóquio.

No âmbito desta temática, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais realçou ainda a redução do desemprego na Região Autónoma da Madeira, de 15.8%, no primeiro semestre de 2015, para 8.8% em 2018.