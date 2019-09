Desemprego na Madeira continua trajectória descendente

O desemprego registado na Madeira continua a sua trajectória descendente, tendo terminado o mês assado com 14.925 pessoas sem trabalho. Representa uma diminuição de 0,3% face ao mês anterior e de -5,7% face a igual período de 2018.

De registar que a Madeira, juntamente com os Açores, são as únicas regiões do país em que o desemprego baixou em Agosto face a Julho, curiosamente na mesma percentagem, ainda que o arquipélago vizinho tenha menos de metade dos desempregados (7.040).

A média nacional representou uma subida de 2,4%, com destaque para a região Centro, que registou o maior aumento percentual (+4,2%), embora seja a norte que estão o maior aglomerado de pessoas sem trabalho (127.281), ou seja 41% de 304.330 desempregados registados em Agosto em Portugal. Saliente-se que a Madeira tinha um peso de 4,9% dos desempregados, percentagem superior à da população residente no total do país (em Julho representava 5%.

Já face ao mês homólogo, a média nacional representou uma diminuição de 10%, o que significa que a Madeira tem uma diminuição inferior, só acima da diminuição no Algarve (-4,6%).

Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), as ofertas de emprego no fim do mês na Madeira ascendiam a 361, uma diminuição de 4,2% face a Julho e, contrapartida, um aumento de 4% face ao mesmo mês do ano passado. No mês passado entraram apenas 175 novas oferta de emprego, significando diminuições de 25,2% face a Julho e de 26,2% face a Agosto de 2018.

No mês passado, inscreveram-se no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) um total de 1.026 pessoas à procura de trabalho, representando diminuições de 11,2% (mensal) e de 13,2% (homóloga).

Quanto a colocações, foram 105 os que se podem considerar ex-desempregados, números muito modestos quando comparados com os períodos mensal (-39,3%) e homólogo (-22,8%).

Voltando ao princípio, este é o sétimo mês consecutivo de diminuição de desemprego registado na Madeira, tendência que ocorre desde Fevereiro de 2019.