Desemprego jovem baixa para metade na Região

O desemprego jovem reduziu consideravelmente na Região, passando para metade desde o início este mandato. A informação foi facultada, esta tarde, pela Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais na sessão de boas-vindas dos programas de emprego levadas a cabo pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM).

“O Governo está aqui para dar todo o apoio necessário a estas pessoas que iniciam uma nova etapa da sua vida profissional. Quanto maior for a envolvência com a entidade onde desenvolve o programa, maior é a probabilidade de vir a ser contratado após o fim do estágio”, frisou Rita Andrade, salientando que o trabalho do Governo “não se esgota aqui”.

Reiterou o “forte compromisso do Governo Regional em inserir as pessoas no mercado de trabalho” e relembrou que, desde o início do mandato, em Abril de 2015, fruto do crescimento da economia e também das políticas de emprego implementadas pelo Governo Regional, a taxa de desemprego baixou cerca de 9 pontos percentuais, situando-se, actualmente, nos 6,9%.

Recorde-se que a sessão de boas-vindas dos programas de emprego do IEM realizam-se mensalmente, e têm por objectivo “informar e sensibilizar os presentes para aproveitarem a oportunidade que agora lhes é dada, bem como desejar a todos os maiores sucessos profissionais”.