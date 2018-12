Deputada do PSD diz que financiamento ao novo hospital “continua torto”

É a primeira reacção política conhecida à Resolução do Conselho de Ministros (160/2018), hoje publicada em Diário da República, que pretende aclarar os montantes da comparticipação do Estado à construção do novo hospital da Madeira. Sara Madruga da Costa, em nota escrita enviada à comunicação socail, afirma: “Lamentando que o Governo da República tenha demorado mais de dois meses para corrigir a Resolução do Conselho de Ministros sobre o financiamento do Hospital da Madeira e que o tenha feito só agora e já após a aprovação do Orçamento do Estado para 2019.”

“É caso para dizer que o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita, e esta Resoluçao do Hospital da Madeira nasceu torta. A correcção publicada hoje no Diário da República é a prova de que o PSD tinha razão quando em Outubro os deputados social-democratas na Assembleia da República exigiram ao Governo da República a sua imediata correcção no sentido da inclusão do IVA, referindo na altura ser incompreensível que o Governo da República não tivesse contemplado o IVA.”

A deputada aponta como ‘defeito’ da Resolução a persistência de Lisboa “num grave e inaceitável erro, ao continuar a querer fazer contas com o Hospital Dr Nélio Mendonça e com o Hospital dos Marmeleiros, património que não é da República”.

A deputada, falando no plural, garante: “Não aceitamos e por isso vamos novamente exigir na Assembleia da República ao Governo que corrija novamente a Resolução do Conselho de Ministros eliminando qualquer referência ou cálculo tendo por base estas duas unidades hospitalares.”