Depressão Laura passa a noroeste da Península Ibérica

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que a depressão Laura pode afectar Portugal Continental e a Madeira, mas sem grandes repercussões em território nacional. A depressão segue a sua rota, para as Ilhas Britânicas, entre a noite desta terça-feira e a de amanhã, quarta-feira.

“Foi atribuído o nome LAURA a uma depressão centrada a noroeste da Península Ibérica e em deslocamento para nordeste em direcção às Ilhas Britânicas”, começa por explicar o IPMA. Às 5 do dia 6 de Março, está prevista uma pressão atmosférica no seu centro, que “não terá influência directa no estado do tempo em Portugal continental e arquipélago da Madeira, embora a superfície frontal fria de actividade moderada que lhe está associada atravesse o território do continente durante o dia 6, quarta-feira”.

Em todo o país, o mar será afectado com vento forte e agitação marítima forte.