Delegação de Jersey vem esta quinta-feira à Madeira

Fique a par das diversas iniciativas políticas a acontecer na Madeira, durante esta quinta-feira, dia 14 de Março.

Delegação de Jersey vem à Madeira

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Fernanda Cardoso, em representação do presidente da ALM, Tranquada Gomes, recebe em audiência uma delegação de Jersey composta pelo Bailiff de Jersey, Sir William Bailhache e pelo chief minister de Jersey, senador John Le Fondre.

Semana da Árvore com mil participantes

A Câmara Municipal do Funchal dá início esta quinta-feira a um programa de actividades dirigido ao público escolar no Parque Ecológico do Funchal, que vai durar até dia 21 de Março, com o objectivo de assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta, dando continuidade à sensibilização para a importância da floresta na sustentabilidade do ambiente terrestre. Ao longo do mês de março, serão 26 as escolas, clubes e associações a aderir às iniciativas ambientais desenvolvidas no Parque, com mais de mil participantes envolvidos.

Workshop no Centro de Estudos e História do Atlântico

A secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, e a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves realizam esta quinta-feira, a partir das 9h30, o workshop ‘Projecto Life Recover Natura’, no auditório do Centro de Estudos e História do Atlântico. O evento é organizado em duas sessões: o workshop ‘Projecto Life Recover Natura’ que pretende apresentar os resultados obtidos, nomeadamente ao nível do controlo de espécies invasoras (animais e vegetais), da melhoria das condições de trabalho e de habitabilidade, das monitorizações dirigidas aos principais grupos de espécies e habitats e da recuperação de espécies e habitats terrestres dos sítios da Rede Natura 2000 da Ponta de São Lourenço e das Ilhas Desertas. Já a segunda sessão será destinada a debater trabalhos futuros de conservação das espécies e habitats alvo.

SESARAM dá curso

Decorre esta quinta-feira, no Centro de Formação do Serviço de Saúde da Madeira, o curso ‘Eco Doppler na implantação de cateteres venosos centrais’.

A utilização da ecografia na colocação de cateteres venosos centrais está associada a uma redução no número de complicações e no aumento da segurança, resultando numa melhoria significativa na prestação de cuidados aos doentes. Durante a realização do curso prático os formandos terão a oportunidade de simular a implantação de cateteres venosos centrais através de um manequim apropriado, transportado para a RAM especificamente para este curso, por forma a possibilitar o treinamento com simulação de alta fidelidade. Este curso prático, coordenado pelo Dr. Nuno Guimarães Rosa, está integrado nas terceiras Jornadas de Nefrologia da Madeira, organizadas pelo Serviço de Nefrologia do SESARAM, nos dias 14 e 15 de Março, no Hotel Meliã Madeira Mare, no Funchal. Estas Jornadas constituem o momento ideal para os nefrologistas, internistas, cardiologistas, colegas de medicina geral e familiar e de outras especialidades médicas, analisarem muitas das novas abordagens diagnósticas e terapêuticas, de patologias partilhados por estas especialidades.« A sessão de abertura deste curso está agendada para as 09H00 no Centro de Simulação Clínica da Madeira e irá contar com a presença do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos.

Reunião do Governo Regional

O Conselho do Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, dia 14 de Março, a partir das 15 horas, na Quinta Vigia. Já pelas 17 horas serão apresentadas, na sala de imprensa da Quinta Vigia, as conclusões do plenário.

Reunião de Câmara

Decorre esta quinta-feira, dia 14 de Março, pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a apresentação de deliberações do executivo municipal após a Reunião de Câmara semanal.

CDU em Santo António

A CDU/Madeira promove esta quinta-feira, dia 14 de Março, uma iniciativa política no Bairro da Ribeira Grande, na freguesia de Santo António, pelas 10h30. “Por uma efectiva política social para o Funchal” é o motivo principal da presença comunista.

PSD recebe representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Região

O Núcleo de Emigrantes do PSD/Madeira e o Grupo Parlamentar do PSD/M na ALRAM reúnem-se esta quinta-feira, a partir das 10 horas com o representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Região, nas instalações deste organismo, que fica localizado na Rua Nova da Rochinha. As declarações à comunicação social estão marcadas para as 11 horas.

PROPOSTAS CULTURAIS E DE ANIMAÇÃO

Estreias nos cinemas da Madeira

Estreiam nos cinemas as fitas de animação ‘Dragon Ball Super: Broly’ e ‘Marnie e os Amigos’, a película de ficção científica ‘Réplicas’ e a comédia portuguesa ‘Ladrões de tuta e meia’.

Festival Carlos Varela prossegue

Continua o XXVII Festival Carlos Varela, na Escola Secundária Jaime Moniz. Espectáculos principiam às 10 horas e decorrem até às 18 horas.

‘Madeira de A a Z’

Nova sessão das ‘Conferências do Teatro - Madeira de A a Z’, a partir das 18 horas, com os oradores convidados Teresa Dias que irá falar sobre ‘As artes performativas: que espaço na Madeira’ e Cristina Trindade que abordará o ‘Carnaval’.

‘Madeira Fantastic FilmFest’

Prossegue a terceira edição do Madeira Fantastic FilmFest, no auditório da Reitoria - Colégio dos Jesuítas, com exibição de longas-metragens (18 horas) e curtas-metragens (20 horas).

‘Sopros da Orquestra’

Concerto da Orquestra de Sopros do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, pelas 19 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, numa organização do Conservatório e Grupo Sousa.

Espectáculo no Casino da Madeira

O Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Festival ‘New Generation’ no Baltazar Dias

Festival ‘New Generation’ decorre esta quinta-feira no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias. A iniciativa parte da organização conjunta entre a Câmara Municipal do Funchal e a Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissi.