Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal realiza ‘Jantar do Enterro do Osso’

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal realiza o ‘Jantar do Enterro do Osso’, um evento que pretende angariar fundos para aquela instituição, que terá lugar no dia 9 de Março, às 19 horas, no Mercado dos Lavradores.

O jantar terá muita animação, algumas surpresas e os participantes deverão trazer algum adereço alusivo ao Carnaval (facultativo).

A entrada custa 20 euros e as inscrições podem ser realizadas através do email [email protected] ou [email protected] e ainda mediante o número de telefone 291 772 021 (das 14 horas às 18h30) até ao dia 1 de Março.