DECO na Madeira graças a protocolo com a Câmara de Santa Cuz

Num comunicado dirigido à imprensa, a autarquia santa-cruzense veio a público esclarecer que a vinda para a Madeira da Delegação da DECO “deveu-se, única e exclusivamente, ao convite feito pela Câmara Municipal de Santa Cruz”.

“A nossa vontade na instalação daquela delegação na Loja do Munícipe do Caniço foi ao encontro da vontade da DECO em se estabelecer na Madeira (...) Para o efeito, a autarquia disponibilizou um espaço na sua Loja do Munícipe, disponibilizando também, de forma gratuita, a electricidade, a água e os serviços de limpeza”, refere a nota, salientando que “o Governo Regional não desempenhou qualquer papel na instalação daquela delegação”.

Recorde-se que foi inaugurado, esta amanhã, o Balcão da Delegação Regional da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, localizado na Loja do Munícipe do Caniço.

Na ocasião, marcou presença a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, que presidiu à inauguração em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.