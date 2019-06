‘Curtas’, gastronomia e arte são algumas das propostas para esta quarta-feira

‘Curtas’, gastronomia e arte, eis algumas das propostas para esta quarta-feira. Saiba, nos seguintes tópicos, o que pode assistir neste dia consoante os seus gostos.

Shortcutz Funchal

Hoje, pelas 21h30, a Janela do Forte recebe a Shortcutz Funchal.

‘Casas Caiadas’, de Kyle de Sousa, e ‘Insanium’, de Rui Pedro Sousa são as ‘curtas’ em competição.

Do rol das curtas convidadas fazem parte ‘Work’, de Sam Griffith, ‘The Duology of Man’, de Theo Gee & Ian Bousher, e ‘No, I Don’t Want do Dance’, de Andrea Vinciguerra.

Festival Rota do Atum

Das ‘curtas’ para o atum, o Porto Santo prossegue hoje com a 2.ª edição do Festival Rota do Atum, onde reconhecidos e prestigiados chefs nacionais e internacionais têm demonstrado as potencialidades gastronómicas do atum e as ‘mil e uma maneiras’ de confeccionar este peixe.

Além da gastronomia, este evento, organizado pela Vila Baleira Resort, realiza também workshops, tertúlias, música, dança, artes de pesca, artesanato, exposições de fotografia, arte urbana e humor.

A entrada é livre, sendo que os menus de almoço terão um preço fixo de 20 euros e os de jantar custarão 25 euros em qualquer um dos 15 restaurantes aderentes.

Semana Regional das Artes

Voltando novamente às artes, o auditório do Jardim Municipal recebe hoje, pelas 21h30, o espectáculo de abertura da Semana Regional das Artes. Os alunos do ensino básico e secundário e dos grupos da DSEAM serão os protagonistas.

Antes, pelas 18 horas, no palco da Avenida Arriaga, realiza-se ‘O Brinquinho’, que será levado a cabo pelo Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo do Caniço.

Já, pelas 18h30, também na Avenida Arriaga, acontece ‘Há Química entre nós - Exposição Regional de Expressão Plástica. E às 20 horas o palco da Avenida Arriaga acolhe o Coro Infantil da DSEAM.

Ensemble XXI

Se quer ouvir uma orquestra, pode optar por ir ao concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI. O espectáculo ocorre às 21h30 e terá como palco o Belmonds Reid’s Palace, no Funchal.