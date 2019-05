Curso de Formação em Software Autodesk Autocad na Universidade da Madeira

A Universidade da Madeira (UMa) prepara um curso de Formação em Software Autodesk AutoCad, entre os dias 4 e 6 de Julho, no Campus da Penteada, ministrado por Rui Alexandre Castanho, Professor Associado da University of Dąbrowa Górnicza, Polónia.

A iniciativa é promovida pela Faculdade de Ciências Extas e da Engenharia da UMa (FCEE-UMa), com o apoio da Entidade Formadora Cecilacet – Engenharia, Unipessoal, Lda, e destina-se a alunos, docentes e ex-alunos do Departamento de Engenharia Civil e Geologia da FCEE-UMa bem como a todos os profissionais de arquitetura, planeamento, engenharia e construção da RAM, com interesse em Software Autodesk AutoCad.

Com este curso, os formandos irão, entre outros aspectos, obter noções gerais de CAD; criar e editar texto; gerir tabelas, blocos, propriedades de objectos; aplicar estilos de cotagem, padrões e gradientes ao desenho; imprimir com escalas.

As inscrições já estão abertas e decorrem até 27 de Junho, através do endereço http://cda.uma.pt.

O preço do curso varia entre 120€, para alunos, e 200€, para profissionais.

Aos participantes com frequência mínima de 75% do total de horas da ação será atribuído certificado de participação pelo Centro de Desenvolvimento Académico da UMa.

A formação decorrerá entre as 18h e as 22h30, nos dias 4 e 5, e das 9h às 19h, no dia 6 de julho. No total, terá a duração de 16 horas, divididas em 9 módulos.