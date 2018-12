Curso de formação contínua de docentes de língua alemã promovido pela Secretaria de Educação

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção Regional de Educação (DRE), e o Goethe Institut promovem um curso de formação contínua de docentes de língua alemã, no dia 3 de Sezembro, entre as 09h30 e as 17h30, que terá lugar na Escola Secundária Jaime Moniz, uma das escolas-piloto de Alemão na RAM.

Esta iniciativa surge no âmbito do protocolo de cooperação institucional assinado entre a SRE e o Goethe Institut, no início do ano lectivo transacto, para a operacionalização de um projecto denominado Projeto Escolas-Piloto de Alemão, que tem como objectivos dinamizar e apoiar uma rede de estabelecimentos de ensino público que possam desenvolver trabalho colaborativo e constituir um exemplo de boas práticas; promover e disseminar actividades e experiências pedagógicas inovadoras na área do Alemão como Língua Estrangeira (LE); impulsionar a aprendizagem de alemão no ensino profissional e incrementar o interesse pela língua e cultura alemãs.

Nesta formação serão abordadas e trabalhadas questões relacionadas com o desenvolvimento das competências produtivas na aula de Alemão enquanto língua estrangeira; a motivação dos alunos para a aprendizagem da língua alemã; as ferramentas necessárias para sucesso; os desafios da oralidade e da escrita no desenvolvimento das competências linguísticas.

A formação será ministrada por Angelika Braun, professora do ensino superior, formadora do Instituto Goethe e assistente de pesquisa no na Universidade de Bonn em projectos de Alemão como segunda língua, para educação adicional para professores em geral / escolas vocacionais bem como formadores e instrutores em empresas.