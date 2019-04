No passado fim-de-semana, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa levou a efeito uma acção de recolha de alimentos, em todas as lojas do grupo Sonae na Região. O contributo dos madeirenses saldou-se em cerca de 10.500 Kgs de produtos alimentares diversos.

Em comunicado, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa agradece a todos os que contribuíram e a todos os voluntários envolvidos.