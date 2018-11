Cristina Pedra considera a única lista candidata à ACIF “excelente”

“Uma lista muito forte”, “uma excelente lista”, é como a presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF - CCIM) classifica a lista apresentada ontem por Jorge Veiga França e que é até ao momento a única formalizada para substituir os actuais órgãos sociais, que cessam funções no dia 31 de Dezembro. Cristina Pedra não sabe se resulta e algum consenso, mas tem confiança na capacidade do conjunto.

O voto de confiança vai para o candidato a presidente que é o presidente da Mesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira, convidado para esse cargo no actual mandato de Cristina Pedra. Foi escolhido na altura, conta, “pelo seu ‘know how’ e pelo seu apreço e pelos valores que assume e sempre assumiu pela ACIF”. Quanto a Gonçalo Maia Camelo, a concorrer para o lugar de vice-presidente em substituição de Luís Sousa da ACIN, já integra a actual direcção. “Conheço-o bem pelo seu grande valor, também profissional e empresarial”.

Cristina Pedra não arrisca se esta será ou não uma lista de continuidade. “A partir do momento em que há uma lista totalmente diferente, se existir continuidade ou não, competirá ao plano de trabalhos que a futura direcção e nomeadamente o seu presidente vai incutir”.

A actual presidente sai pela limitação de mandatos. Para cumprir este último de três anos foi necessário introduzir uma alteração aos estatutos. Sobre um possível regresso depois de um interregno, Pedra não avança nem descarta. “Nunca se pode prever o futuro e eu espero que o processo da ACIF corra o mais saudável possível”, disse apenas.

Até ao próximo dia 26 ainda é possível apresentar listas.