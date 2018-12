Criadores de Gado das Serras do Poiso promoveram acção de limpeza de infestantes com apoio do IFCN

A Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, com a colaboração do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), promoveu, este sábado, uma ação de remoção de espécies vegetais infestantes/invasoras, que proliferam em áreas de pastagem do Perímetro Florestal das Serras do Poiso, afetas ao pastoreio dos rebanhos de ovelhas desta colectividade.

O Perímetro Florestal das Serras do Poiso é uma superfície florestal gerida pelo IFCN, onde os criadores de gado estão autorizados a proceder à apascentação dos seus rebanhos.

Esta acção teve por principal objetivo o controlo de carqueja e, também, de giesta e de outros matos com carácter invasor.

Com esta limpeza das áreas de apascentação, os pastores passam a dispor de prados mais adequados e com melhor produção forrageira para os animais.

Simultaneamente, iniciativas do género irão auxiliar na redução da carga de combustível disponível e, consequentemente, na diminuição da combustibilidade e da severidade de possíveis incêndios.

Ao retirarem estas espécies e ao criarem clareiras, estes espaços passam, igualmente, a ser usufruídos pelas pessoas que deles desfrutam, visto as Serras do Poiso estarem dotadas de diversas infraestruturas de recreio e lazer, muito procuradas por residentes e turistas.