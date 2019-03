Corrigir ribeira da Madalena do Mar vai custar 8,3 milhões

O troço final a ribeira da Madalena do Mar foi alvo de obras há cerca de 20 anos que terão de ser demolidas. Adequar a ribeira aos riscos de aluvião vai custar 8,3 milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete da edição impressa que tem como foto de destaque na primeira página a derrota do Marítimo (0-1) em Guimarães que mantém os verde-rubros na zona perigosa da tabela classificativa da I Liga.

Em destaque também os números do Porto do Funchal em Janeiro. O ano começou com um aumento de importante de passageiros de cruzeiros que totalizaram 69.275.

Em dia de Carnaval, Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos continua a ser uma presença certa.

A Polícia Judiciária está a investigar a violação de uma idosa no Funchal.

Isto e muito mais na edição impressa de hoje.