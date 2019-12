Convívio de Natal Sénior de Câmara de Lobos reuniu mais de 650 pessoas

À semelhança dos anos anteriores, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, através da Divisão de Desenvolvimento Social, promoveu mais uma edição do Natal Sénior, com vista à comemoração do Natal junto da população sénior do concelho, proporcionando um momento de confraternização, partilha e animação.

Este ano, o evento contou com uma ida ao Circo Mundial e o tradicional almoço natalício no Pavilhão Gimnodesportivo de Câmara de Lobos, animado pelo Projecto 4 em Linha e pelo Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

No encontro, que reuniu o maior número de seniores de sempre, mais de 650, o presidente da Câmara, acompanhado por toda a vereação e presidentes de junta das freguesias do concelho, dirigiu-se aos presentes com desejos de Boas Festas e a garantia que a autarquia continuará a apoiar a população sénior do concelho. Salientou várias medidas já implementadas pelo executivo, como a abertura do Centro de Dia do Estreito, uma nova valência, que disponibiliza à população sénior da freguesia a prestação de serviços de enfermagem e de saúde, ginástica adaptada e actividades de natureza recreativa, social, animação e formativa, e o Cartão VIVA+, que oferece descontos em estabelecimentos comerciais do concelho e vantagens de acesso a uma série de serviços de saúde, que beneficia já centenas de seniores.

Pedro Coelho enalteceu também o trabalho desenvolvido pelos centros comunitários Cidade Viva na Freguesia de Câmara de Lobos e do Centro Comunitário do Garachico, que oferecem um leque variado de atividades dirigidas a toda a população, mas com uma especial atenção dada aos seniores, no sentido de proporcionar a qualidade de vida que esta população merece.

Segundo a autarca, esta é uma iniciativa a manter, pois considera ser essencial a valorização daqueles que, de uma maneira ou de outra, fazem parte da história e são repositórios da memória do concelho, sendo como tal tidos como uma referência para as gerações mais novas.