O Comando Operacional da Madeira volta a organizar as ‘Conversas no COM’ para debater assuntos da actualidade, através de palestras temáticas, convidando figuras de relevo da Região a debater os assuntos que estão na ordem do dia.

A iniciativa arranca a 12 de Fevereiro, às 18 horas, no Auditório do Comando Operacional da Madeira, com a presença de José Manuel Rodrigues para debater o tema da ‘Autonomia e Poder Legislativo’.