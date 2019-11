Consulte a agenda desta quarta-feira, dia 27 de Novembro

Sessão plenária na ALM

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Augusta Aguiar em iniciativa no Centro de Estudos de História do Atlântico

Pelas 09h30, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside à sessão de abertura do Seminário de Encerramento da Campanha Europeia 2018-2019, Locais de Trabalho Saudáveis: Gerir as Substâncias Perigosas, organizado pela Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva. A iniciativa acontece no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.

Iniciativas de Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, pelas 09.30 horas, no auditório do Museu Casa da Luz, à cerimónia de abertura do workshop de encerramento do Projecto Life Madeira Lobo-marinho, onde serão dados a conhecer o trabalho e os resultados do projecto.

Às 17h30, desloca-se ao Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, para a abertura da exposição de filatelia ‘Câmara de Lobos na Filatelia Portuguesa’

Dia Internacional das Cidades Educadoras

Às 10 horas, Câmara de Lobos assinala o Dia Internacional das Cidades Educadoras, com iniciativa no Salão Nobre.

Apresentação pública da sua publicação ‘Cadernos de Campo nº. 3’

Às 18 horas, o Museu Etnográfico da Madeira procede à apresentação pública da sua publicação ‘Cadernos de Campo nº. 3’, dedicado às Festas e Romarias. Depois de ‘Artefactos em cana vieira’ em 2017 e ‘Traços de madeira: a arte de embutir’ em 2018, a edição n.º 3 resulta do estudo e registo das festas e romarias, testemunhos de uma das mais ricas manifestações da cultura popular madeirense O livro com textos, fotografia e ilustrações da autoria dos técnicos que fazem parte da equipa do museu, pretende divulgar testemunhos do Património Cultural Material e Imaterial, recolhidos ao longo de 20 anos.