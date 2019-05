Conheça os números em destaque nesta sexta-feira, 24 de Maio

70 quilos

A GNR apreendeu 70 quilos de pescado na lota do Funchal. Os militares detectaram chicharros e cavalas a serem descarregados ilegalmente com o intuito de escapar ao controlo da lota.

17 participantes

O ‘Desfile da Primavera’ realizado hoje no Lar da Bela Vista, no Funchal, contou com 17 participantes dos 5 Estabelecimentos Residenciais para Idosos do Instituto de Segurança Social da Madeira e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda. O evento acontece desde 2002, e desde então, tem-se assumido como um momento lúdico e de convívio para os idosos institucionalizados.

100 países

Milhares de jovens espalhados por mais de cem países, incluindo Portugal, fizeram hoje greve às aulas para protestar contra a inacção dos governos em relação às alterações climáticas.

Na Madeira, alunos das escolas de São Roque, APEL, Levada e Ribeira Brava, empunharam cartazes com mensagens sobre a necessidade de defender o planeta e travar a destruição do ambiente.

Caminho Real 24

A Associação do Caminho Real da Madeira promove domingo, 26 de Maio, em parceria com a Dechatlon Funchal, uma caminhada pelo Caminho Real 24.

O evento, gratuito e aberto ao público em geral, está integrado na iniciativa nacional de sustentabilidade ambiental designada por ‘Eco-Caminhada’, que procura sensibilizar os participantes para a preservação da Natureza.

52 águas balneares

Das 52 águas balneares identificadas este ano na Madeira, 98% são de excelente ou boa qualidade. A revelação foi feita pela directora regional do Ordenamento do Território e Ambiente no Fórum sobre a nova época balnear, que decorreu no auditório da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais.