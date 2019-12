Conheça as alterações nos serviços da Horários do Funchal entre 23 de Dezembro e 1 de Janeiro

A Horários do Funchal do Funchal -Transportes Públicos S.A. procederá, durante o período compreendido entre 23 de Dezembro de 2019 e 1 de Janeiro de 2020, a alterações ao horário dos seus serviços, sendo algumas já habituais na quadra natalícia.

Os serviços abrangidos serão os de transporte público e de atendimento ao público.

Tome nota das alterações:

•No dia 23 de Dezembro o serviço realizar-se-á no horário habitual de segunda-feira a sexta-feira, no entanto as carreiras 05 e 05A funcionarão até às 17h00;

•No dia 24 de Dezembro o horário será o habitualmente praticado aos sábados;

•No dia 25 Dezembro, dia de Natal, não haverá serviço;

•No dia 26 Dezembro, o horário será o habitualmente praticado aos domingos e feriados;

•No dia 27 de Dezembro o serviço realizar-se-á no horário habitual de segunda-feira a sexta-feira;

•No dia 30 de Dezembro, o serviço realizar-se-á no horário Habitual de segunda-feira a sexta-feira;

•No dia 31 de Dezembro, o serviço realizar-se-á no horário de sábado;

•No dia 1 de Janeiro, o horário será o habitualmente praticado aos domingos e feriados.