Conferência na UMa apresenta visão global da política e administração coloniais na África Portuguesa

A ‘Política e administração coloniais na África Portuguesa’ vai estar em debate no próximo dia 29 de Novembro, na Universidade da Madeira.

A conferência está agendada para as 14h30, no Anfiteatro 5 do Campus da Penteada, terá como orador Fernando Pimenta. Está aberta a participação da comunidade académica e do público em geral, sendo atribuído certificado de presença a todos os participantes. A organização está a cargo da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas.

Fernando Pimenta é doutorado em História e Civilização e membro do grupo de investigação ‘História e Memória do Século XX’, projecto ‘Colonialismo, Anticolonialismo e Identidades Nacionais’, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20). Foi agraciado, juntamente com Luís Reis Torgal (Univ. de Coimbra, coordenador do estudo) e Carlos Cordeiro (Univ. dos Açores, entretanto falecido), com o Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares 2018 (1.ª edição), pelo estudo ‘Regionalismo e Autonomia. Os casos dos Açores e da Madeira, das origens ao debate constitucional’.