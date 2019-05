Condicionamentos ao trânsito devido à intervenção na escarpa sobranceira à Rua Dr. Pestana Júnior

Através de um comunicado de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que os trabalhos que estão a decorrer na escarpa sobranceira à Rua Dr. Pestana Júnior, localizada entre o antigo edifício de aprovisionamento da CMF e a curva no início da Rua Visconde Cacongo, irão desenvolver-se para a curva da Rua Visconde Cacongo, pelo que por motivos de segurança, serão realizadas alterações rodoviárias temporárias, na próxima sexta-feira e nos próximos três sábados.

A CMF revela que as alterações rodoviárias irão dar-se entre o nó de inversão de marcha da Rua Dr. Pestana Júnior para a Rua da Ribeira de João Gomes (a sul da estação de lavagem de carros) e o entroncamento da Rua Visconde Cacongo com a Rua da Rochinha, nos seguintes moldes:

- No dia 31 de Maio (sexta), entre as 09h30 e as 20 horas, e no dia 01 de Junho (sábado) entre as 09h30 e as 18 horas, fica interrompida a circulação automóvel no troço suprarreferido, com excepção dos transportes públicos e acesso local;

- Nos dias 08 de Junho e 15 de Junho (sábado) fica interrompida a circulação automóvel no troço suprarreferido, entre as 09 e as 18 horas, com excepção ao acesso local.

A CMF refere que durante estas intervenções, está garantido o acesso às residências e estabelecimentos a partir do entroncamento da Rua Visconde Cacongo com a Rua da Rochinha, sendo permitido circular até cerca de 50 metros da intervenção. O restante tráfego que circule na Rua Visconde Cacongo, sentido este-oeste, será encaminhado para a Rua da Rochinha.

As viaturas que circulam na Rua Dr. Pestana Júnior podem prosseguir para a Rua da Ribeira de João Gomes ou inverter a marcha.

Nos dias 31 de Maio e 01 de Junho os transportes públicos podem circular no percurso afectado, sob a coordenação da Polícia de Segurança Pública.

Nos dias 08 de Junho e 15 de Junho, os transportes públicos deverão circular pelo Caminho do Palheiro e Rua Conde Carvalhal.

“Relativamente à intervenção, esta será realizada por profissionais que são especializados na realização de trabalhos de limpeza, correcção e escavação em taludes e escarpas junto a arruamentos, de forma a prevenir a queda de inertes de forma descontrolada. Todavia, torna-se necessário proceder a estas alterações rodoviárias por motivos de segurança, tanto para os trabalhadores como para os condutores que utilizam os arruamentos afectado”, acrescenta o mesmo comunicado.

A CMF solicita a todos” a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local e o cumprimento das indicações da Polícia de Segurança Pública, que coordenará as alterações rodoviárias no local”.